Топливо берет с места в барьер

Правительство намерено продлить запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей, до конца года. Ограничения на вывоз дизтоплива могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка. В текущей ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива на внутреннем рынке, но запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой топлива в отдаленные регионы РФ, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года, в том числе для НПЗ, сообщил 25 июля вице-премьер Александр Новак. Ограничения на вывоз дизтоплива, по его словам, планируется снять «по мере восстановления рынка». Как отметил господин Новак, возможность экспорта дизтоплива важна для обеспечения полной загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка. Сейчас запрет на экспорт бензина и дизтоплива установлен до 31 июля. Ограничения не распространяются на топливо, поставляемое в рамках межправительственных соглашений.

Полный запрет на экспорт бензина был введен в России 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января правительство сняло эмбарго для НПЗ, чтобы не допустить затоваривания мощностей, для остальных участников рынка мера была сохранена до 31 июля. С 1 апреля запрет вновь был распространен на НПЗ. Экспорт дизтоплива для производителей запрещен с 8 июля.

По данным Kpler, объем нефтепереработки в России в июне из-за атак на НПЗ снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. Как отмечал Александр Новак 21 июля, принятые меры, в том числе запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов, привели к частичной стабилизации рынка и снятию ограничений на продажу в регионах. Но, обращал внимание источник “Ъ”, запасы бензина в России могли сократиться до менее 1,5 млн тонн. По данным Минэнерго, которые в конце июня приводил президент Владимир Путин, запасы бензина год к году сократились на 4%, до 1,7 млн тонн.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что пролонгация запрета на экспорт бензина была вполне ожидаемой с учетом рисков дефицита на топливном рынке.

«Запрет уже воспринимается как норма, поскольку подобные ограничения часто вводились и до 2026 года»,— добавляет он. По словам аналитика, в прошлые годы на долю экспорта приходилось лишь 10–15% производства бензина, тогда как для дизтоплива эта доля доходила до 50%, потому запрет на экспорт последнего — гораздо более чувствительная для нефтяников мера, чем запрет на экспорт бензина. Понятно, что к концу июля ни производство, ни логистика не восстановились в достаточной степени, чтобы можно было снять ограничения, отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. По его словам, пока производство не восстановится, любой экспорт бензина означал бы усугубление дефицита внутри страны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 22 июля, «Прайм»: «Все равно по-прежнему, конечно же, [ситуация на топливном рынке] требует особого внимания».

По мнению Сергея Терешкина, «дизельный» запрет, возможно, будет снят в четвертом квартале, после завершения сельскохозяйственных работ. Но решающую роль, подчеркивает эксперт, будет играть динамика внеплановых ремонтов на НПЗ. Участники рынка прогнозируют приостановку экспорта дизтоплива из России до конца года, говорится в обзоре S&P Global.

Как отмечает Дмитрий Прокофьев, продление запрета до конца года означает, что рынок бензина останется в режиме административного регулирования как минимум до 2027 года.

Экспортная альтернатива для производителей отключена, цены на внутреннем рынке будут определяться не мировыми котировками, а внутренними решениями, поясняет он. Эксперт добавляет, что продление запрета не решает логистическую проблему — оно лишь гарантирует, что топливо, которое производится, не уйдет за границу, но не обеспечивает его доставку в удаленные регионы. Как отмечалось в протоколах совещаний у Александра Новака (есть у “Ъ”), напряженная ситуация сохраняется прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев