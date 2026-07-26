На станции метро «Горный институт» во время ремонта упали металлические направляющие

На станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге во время технических работ металлические направляющие упали на эскалатор. Инцидент произошел днем при испытаниях одного из подъемников, сообщили в пресс-службе городского метрополитена, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Металлические направляющие повредили эскалатор на станции «Горный институт»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Металлические направляющие повредили эскалатор на станции «Горный институт»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным предприятия, на эскалаторе № 3, который находится на капитальном ремонте, проводился запуск без пассажиров. В ходе работ три металлические направляющие скатились вниз и повредили ступени.

После происшествия специалисты оперативно остановили эскалаторы № 1 и № 2, по которым в этот момент передвигались пассажиры. Никто не пострадал, обращений за медицинской помощью не поступало.

В настоящее время станция «Горный институт» работает в штатном режиме.

Матвей Николаев