На станции метро «Горный институт» во время ремонта упали металлические направляющие
На станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге во время технических работ металлические направляющие упали на эскалатор. Инцидент произошел днем при испытаниях одного из подъемников, сообщили в пресс-службе городского метрополитена, пишет 78.ru.
Металлические направляющие повредили эскалатор на станции «Горный институт»
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По данным предприятия, на эскалаторе № 3, который находится на капитальном ремонте, проводился запуск без пассажиров. В ходе работ три металлические направляющие скатились вниз и повредили ступени.
После происшествия специалисты оперативно остановили эскалаторы № 1 и № 2, по которым в этот момент передвигались пассажиры. Никто не пострадал, обращений за медицинской помощью не поступало.
В настоящее время станция «Горный институт» работает в штатном режиме.