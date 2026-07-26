Последнее «пока-пока» телеведущего

В городе на Неве 26 июля простились с журналистом, телеведущим и киноведом Сергеем Шолоховым. Отпевание прошло в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище. На церемонию пришли около полусотни человек: родственники, друзья, коллеги и зрители его программ. После службы господина Шолохова похоронили рядом с женой, писательницей и критиком Татьяной Москвиной, ушедшей из жизни четыре года назад. Среди пришедших снова и снова звучала одна и та же почти домашняя фраза о том, что Сережа ушел к Тане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прощания с журналистом, телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ / купить фото Пианист Алексей Гориболь на церемонии Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ / купить фото Художник Анатолий Белкин на церемонии Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Церемония прощания с журналистом, телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ / купить фото Председатель комитета по печати Владимир Рябовол и музыкант, шоумен Всеволод Москвин на церемонии Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище. Руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасия Курехина Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Церемония прощания с журналистом, телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ / купить фото Похороны журналиста, телеведущего Сергея Шолохова на Смоленском кладбище Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ / купить фото Похороны журналиста, телеведущего Сергея Шолохова на Смоленском кладбище. Кинокритик Михаил Трофименков Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 9 Церемония прощания с журналистом, телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Пианист Алексей Гориболь на церемонии Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Художник Анатолий Белкин на церемонии Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Церемония прощания с журналистом, телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Председатель комитета по печати Владимир Рябовол и музыкант, шоумен Всеволод Москвин на церемонии Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище. Руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасия Курехина Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Церемония прощания с журналистом, телеведущим Сергеем Шолоховым в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Похороны журналиста, телеведущего Сергея Шолохова на Смоленском кладбище Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Похороны журналиста, телеведущего Сергея Шолохова на Смоленском кладбище. Кинокритик Михаил Трофименков Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Проститься с журналистом пришли писатель Павел Крусанов, кинокритик Михаил Трофименков, вдова Сергея Курехина Анастасия Курехина и другие представители петербургской литературной, телевизионной и кинематографической среды. Церемония была камерной: в храме, а затем у могилы собрались в основном люди, лично знавшие Сергея Шолохова или много лет работавшие рядом с ним.

Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол зачитал соболезнование губернатора Александра Беглова, в котором смерть господина Шолохова была названа большой утратой для Петербурга, российской культуры и журналистики. В обращении говорилось, что «Пятое колесо» с его участием стало одним из символов нового телевидения, а авторская программа «Тихий дом» открыла зрителям мир большого кинематографа.

«Память о нем всегда будет хранить наш город»,— говорилось в соболезновании губернатора. От себя господин Рябовол добавил, что уход Сергея Шолохова стал серьезной потерей для петербургской журналистики. «К сожалению, уходят из жизни лучшие ее представители»,— сказал глава комитета. По его словам, масштабные и новаторские проекты журналиста еще долго будут помнить коллеги и зрители.

После смерти Сергея Шолохова в СМИ появились сообщения о том, что он якобы несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Некоторые знакомые журналиста говорили об этом и корреспонденту «Ъ Северо-Запад». Однако его сын Николай Шолохов на церемонии эти сведения отрицал: по его словам, рака у отца не было. Официальная причина смерти не называлась. Близкие при этом не скрывали, что после смерти Татьяны Москвиной здоровье Сергея Шолохова ухудшилось. Он стал чаще болеть и тяжело переносил одиночество, но до последних дней продолжал работать, встречаться с друзьями и строить планы. По словам семьи, его смерть стала неожиданной.

Пасынок журналиста Всеволод Москвин рассказал, что Сергей Шолохов успел завершить все фильмы, над которыми работал. Среди них документальная картина «Татьяна Москвина. Время культуры», впервые показанная телеканалом «Культура» в 2024 году. 25 июля 2026-го, за день до похорон господина Шолохова и в четвертую годовщину смерти Москвиной, фильм снова вышел в эфир — теперь уже как память о них обоих. По словам господина Москвина, Сергей Шолохов также завершил картины о Сергее Курехине и Алексее Балабанове.

После отпевания гроб перенесли к месту погребения. Могилу Сергея Шолохова устроили непосредственно рядом с могилой Татьяны Москвиной. Близкие помянули супругов на кладбище, после чего отправились в Дом кино, где продолжились поминки.

Сергей Шолохов умер 18 июля в возрасте 67 лет. Он родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную «Моцарту и Сальери» Александра Пушкина в театре, кино и на телевидении. На Ленинградское телевидение он пришел в 1987 году.

Одной из первых больших работ господина Шолохова стало «Пятое колесо» — одна из программ, формировавших новый язык позднесоветского телевидения. Самым известным эпизодом с его участием стала вышедшая в январе 1991 года беседа с композитором Сергеем Курехиным. Сохраняя научную серьезность, тот доказывал, что Владимир Ленин употреблял галлюциногенные грибы, постепенно сам превратился в гриб и одновременно являлся радиоволной.

Мистификация «Ленин — гриб» пережила и программу, и своих авторов, однако после смерти господина Шолохова коллеги призывали не сводить к ней всю его телевизионную биографию. Телеведущий Александр Малич, например, назвал этот эфир ярким «панк-эпизодом», а главным наследием журналиста — «Тихий дом» с его особой интонацией и способностью открывать массовому зрителю мир кино. Это воспоминание господин Малич опубликовал в социальных сетях.

«Тихий дом» начал выходить в 1991 году. Передачу показывали на петербургском телевидении, РТР, затем на ОРТ и Первом канале. Ее автор рассказывал не только о премьерах, но и о кинематографе как о живой среде, в которой спорят режиссеры, актеры, критики и зрители. Выпуски открывались фирменным «привет-привет» и завершались «пока-пока».

Берлин, Канны и Венеция стали для господина Шолохова почти постоянными рабочими адресами. Кинокритик Лариса Малюкова вспоминала в социальных сетях, что он рассказывал миллионам зрителей о главных фестивалях и картинах, которые в России тогда практически невозможно было увидеть. Эфир «Ленин — гриб», по ее словам, продемонстрировал одновременно новую степень телевизионной свободы и опасную готовность аудитории доверять убедительно оформленной информации.

Господин Шолохов снимал документальные картины об Алексее Германе, Никите Михалкове, Кирилле Лаврове, Сергее Курехине и Алексее Балабанове. Фильм «Алексей Балабанов. В поисках счастья» был составлен в том числе из бесед, записанных журналистом с режиссером с 1994 по 2012 год. Отдельное место в его позднем творчестве занимала Татьяна Москвина, с которой господин Шолохов прожил больше трех десятилетий.

После смерти Москвиной в июле 2022 года друзья стали замечать, что Сергей Шолохов изменился. Фотограф Геннадий Авраменко писал в социальных сетях, что журналист резко сдал, редко улыбался, стал тихим и словно потерял интерес к происходящему. Киновед Ирина Павлова вспоминала, что отношения супругов со стороны могли казаться подчеркнуто ироничными, но их настоящая основа была проще: «Им вместе всегда было интересно». Без Татьяны, по ее словам, господину Шолохову самому стало неинтересно жить.

О разрыве между прежним и поздним Сергеем Шолоховым написала в своем телеграм-канале режиссер и киновед Любовь Аркус. По ее словам, он, как и Татьяна Москвина, «не пережил девяностые». В молодости господин Шолохов казался ей заводной игрушкой — остроумным Буратино, который поворачивался к камере и произносил свое «привет-привет». Позднее он стал напоминать ей уже «сломанную заводную игрушку», оставленную на перекрестке изменившегося времени.

Прощаясь с ним текстом, госпожа Аркус предложила мысленно отменить последние десятилетия: «Считай, что этих тридцати бесславных лет не было». Она вспомнила заснеженную Карповку, где друзья забрасывали Сергея Шолохова снежками.

Теперь его фирменное «пока-пока» звучит уже как прощание со зрителями.

Полина Пучкова