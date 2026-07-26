Водитель легковушки погиб в аварии с большегрузом в Сочи

На 156-м км трассы Джубга—Сочи ночью 26 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в районе поселка Лоо 33-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовику Shacman, который двигался по главной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков. Его 29-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали. Обстоятельства ночного происшествия выясняются.

Сергей Емельянов