Водитель легковушки погиб в аварии с большегрузом в Сочи
На 156-м км трассы Джубга—Сочи ночью 26 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в районе поселка Лоо 33-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовику Shacman, который двигался по главной дороге.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков. Его 29-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали. Обстоятельства ночного происшествия выясняются.