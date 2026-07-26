Из БЕГУ в УрФУ

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2009 году указом президента РФ в Екатеринбурге был создан Уральский федеральный университет (УрФУ), в который вошли УГТУ-УПИ и УрГУ. Однако ранее они могли стать основой Большого Евразийского государственного университета (БЕГУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский федеральный университет (УрФУ), здание бывшего УГТУ-УПИ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Уральский федеральный университет (УрФУ), здание бывшего УГТУ-УПИ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В марте 2004 года ректоры ведущих вузов Екатеринбурга подписали соглашение о начале работ над проектом «Большого Евразийского государственного университета» (БЕГУ), который предполагал создание научного городка с развитой инфраструктурой за пределами города — в районе озера Шарташ на площади 1,5 тыс. гектаров. Планировалось, что в вузе будет учиться 150-200 тыс. студентов.

В 2005 году под проект была создана одноименная автономная некоммерческая организация (АНО). Ее учредителями выступили правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Уральское отделение Российской академии наук и 13 государственных вузов, в том числе Уральский государственный политехнический университет (УГТУ-УПИ) и Уральский государственный университет (УрГУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор УрГУ Владимир Третьяков

Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Ректор УрГУ Владимир Третьяков

Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Тогда ректор УрГУ Владимир Третьяков рассказывал, что существенную часть средств для создания университетского городка предполагается взять в кредит в банке под залог нынешних зданий тринадцати уральских вузов (общая площадь составляет 780 тыс. квадратных метров). В перспективе, по задумке ректоров, здания вузов и земельные участки под ними можно было проданы. Часть инвесторов планировали привлечь для строительства торговых центров и заведений общепита на территории БЕГУ. Половину средств учредители АНО рассчитывали получить из федерального бюджета.

В 2008 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании сети федеральных университетов, которые должны были объединить региональные вузы для создания университетских комплексов за счет повышенного госфинансирования.

В 2009 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель направил в Москву заявку по созданию в Екатеринбурге Уральского федерального университета (УрФУ) на базе УрГУ и УГТУ-УПИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Уральского гуманитарного института УрФУ, ранее УрГУ

Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ Здание Уральского гуманитарного института УрФУ, ранее УрГУ

Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ

На появление федерального университета претендовал еще Челябинск, но в октябре 2009 года был подписан указ президента о создании УрФУ в Екатеринбурге — на базе УГТУ-УПИ, к которому был присоединен УрГУ. Новому вузу было присвоено имя выпускника УПИ — первого президента России Бориса Ельцина.

Возглавить УрФУ предложили бывшему председателю правительства Свердловской области Виктору Кокшарову. Как он позже признавался, у него был выбор: уйти в МИД или остаться на Урале, и он выбрал второй путь, подчеркивая масштаб задач, стоящих перед университетом.

В феврале 2011 года завершилось юридическое присоединение УрГУ к УГТУ-УПИ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В интервью «Ъ-Урал» в 2022 году Виктор Кокшаров, подводя итоги трансформации, отметил, что удалось не допустить перекосов. «Трансформация болезненно воспринималась в сознании людей, которые десятки лет жили в разных системах. Для них произошла потеря идентичности. Но если смотреть вглубь, то без создания Уральского федерального университета не было бы тех возможностей, которые сейчас есть. Не было бы научного финансирования, не было бы средств на приобретение техники и строительство новых общежитий»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2020 году в Новокольцовском районе Екатеринбурга началось строительство кампуса УрФУ. В рамках первой очереди в 2023 году открыли пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле. В декабре 2025 года на территории завершили строительство второй очереди кампуса: здание Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий на и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Виктор Кокшаров руководил УрФУ до 2025 года. В мае 2025 году врио ректора был назначен директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков, в феврале 2026 года он стал ректором.

Сегодня УрФУ — один из 17 вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Вуз отказывается от привычных бакалавриата и магистратуры в пользу «базового» и «специализированного» уровней. Как рассказал «Ъ-Урал» Илья Обабков, сроки обучения станут гибкими. Если раньше инженера можно было «сделать» за 4 года, то теперь планируется увеличить срок до 5 лет, а по некоторым сложным направлениям — до 6. В 2026 учебном году 176 из 375 программ уже переведены на новый формат.

Андрей Сергачев