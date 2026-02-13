В Екатеринбурге открылась выставка о строительстве кампуса УрФУ

На улице Вайнера в Екатеринбурге открылась выставка «Реализация мечты: хроника строительства кампуса УрФУ», посвященная масштабному проекту по созданию студенческого городка Уральского федерального университета (УрФУ) в районе Новокольцовский. Экспозиция демонстрирует хронологию строительства, включая фото и описание ключевых этапов, реализованных в период с 2020 по 2025 год.

Выставка «Реализация мечты: хроника строительства кампуса УрФУ»

Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент» Выставка «Реализация мечты: хроника строительства кампуса УрФУ»

Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На выставке представлены фотографии всех объектов кампуса. Особое внимание уделено архитектурным решениям, в том числе форме зданий, напоминающих соты, что способствует использованию пространства для открытого образования, рассказали в пресс-службе «Синара-Девелопмент».

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев отметил, что кампус стал важным шагом в развитии образовательной и научной инфраструктуры региона. Он подчеркнул, что проект направлен на создание условий для инноваций, исследований и формирования талантов, которые будут способствовать развитию страны.

Общая площадь объектов кампуса превышает 350 тыс. кв. м, что делает его одним из крупнейших вновь построенных студенческих городков в России. Проект реализован при участии более 200 подрядных организаций.

Строительство кампуса УрФУ началось в 2020 году. В рамках первой очереди в 2023 году в Новокольцовском открыли пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле. В декабре 2025 года на территории завершили строительство второй очереди кампуса: здание Института экономики и управления на 3,6 тыс. студентов, Института радиоэлектроники и информационных технологий на 4,1 тыс. студентов и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) на 1,1 тыс. обучающихся и слушателей.

Алексей Буров