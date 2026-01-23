УрФУ включили в пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования включили 11 вузов. По данным документа, в этот список добавили Уральский федеральный университет (УрФУ) имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге.

Таким образом, этим летом в УрФУ набор первокурсников будет проводиться по-новому — по программам базового высшего и специализированного высшего образования. При этом студенты по-прежнему могут поступить на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам исполняющего обязанности ректора УрФУ Ильи Обабкова, университет готов к пилотированию перехода на новую модель высшего образования. «Мы собрали сильную команду, изучили опыт участников первого этапа проекта, провели большую подготовительную работу на уровне институтов. Мы благодарны за доверие. Уверен, что опыт университета и компетенции преподавателей обеспечат подготовку кадров для решения задач технологического суверенитета и лидерства»,— сказал он.

Работа над обновлением национальной системы высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат — магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему, который должен завершиться в 2026 году. Сейчас в нем участвуют семь вузов.

Ранее господин Обабков сообщил в интервью «Ъ-Урал», что в течение 2025 года УрФУ заявил 136 обновленных образовательных программ в Минобрнауки РФ в рамках пилотного перехода на новую систему высшего образования в стране.

Ирина Пичурина