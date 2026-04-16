«Студент должен пройти профессиональный путь еще на стадии обучения»

Все 13 институтов Уральского федерального университета (УрФУ) приступили к обновлению 30% программ вуза в рамках перехода на новую систему высшего образования. Еще до выпуска их студенты станут специалистами широкого профиля с профессиональными навыками и выгодным положением на рынке труда, рассказал в интервью “Ъ-Урал” ректор Илья Обабков. Он подчеркнул, что в перспективе новую модель масштабируют на весь УрФУ, а успешные практики университета интегрируют во все вузы России.



— В январе президент Владимир Путин включил УрФУ в пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Какие задачи поставлены в рамках него перед вузом и в какие сроки их необходимо выполнить?

— Задача выработать лучшие практики в новой модели высшего образования, которые можно распространить на другие вузы страны. На данный момент речь не идет о масштабировании системы на весь УрФУ — нам необходимо провести первый этап эксперимента по обновлению 165 программ из всех 358 имеющихся и оценить полученный эффект от того, что мы создали. К концу учебного года в 2027 году мы вступим в аналитическую фазу для обмена практикой с другими 16 университетами страны, которые также участвуют в проекте.

По итогам эксперимента мы сможем предложить Министерству науки и высшего образования РФ изменения по содержанию программ, срокам обучения, и у ведомства появятся основания принять решение, как будет дальше продвигаться проект. Больше всего будем думать над социально-гуманитарным и фундаментальным ядром. Сейчас они разные у всех 17 университетов: кто-то работает с проектным обучением, кто-то с индивидуальным, испытывают активные или онлайн-методы. В конце содержание ядер станет единым для всех вузов России.

— Что они представляют из себя на практике?

— В социально-гуманитарном ядре есть утвержденный набор дисциплин: «История России», «Философия», «Основы российской государственности», и в этом году в рамках проекта добавился «Русский язык». Цель его содержания — развитие гражданской идентичности у студентов, многие из которых достигают совершеннолетия при поступлении.

Дисциплины из фундаментального ядра будут готовить человека к профессиональной деятельности. Cмысл в том, чтобы студент мог входить не в конкретный профиль, а при необходимости менять свою деятельность в понятном спектре. К примеру, абитуриент поступил в большой инженерный институт на одну программу, и в ходе обучения у него есть возможность уточнить свой профиль. В реальных карьерных траекториях выпускникам придется постоянно адаптироваться к быстрому развитию технологий и к их проникновению во все сферы жизни, и университет обязан реагировать на это — надо готовить студента к более широкой палитре деятельности, чем по какой-то одной специальности.

— Чем программы нового формата будут отличаться от прошлых?

— Многие студенты не любят социально-гуманитарное и фундаментальное ядра по умолчанию, и надо обеспечить их заинтересованность, чтобы они шли по жизни с полученными знаниями. Один из методов — технологический. Несколько лет назад студенты разработали военно-патриотическую игру, в которой можно на территории России за разумный интервал времени воспроизвести любое военное событие, которое было в прошлом, задавая параметры: квалификация командиров, типы оружия, их количество. От параметров зависит, будет ли битва выиграна или проиграна. Про историю и оружие узнаете, тактику изучаете? Чем не «Основа российской государственности»? Когда студенты в деталях рассказывали историю России через игру и цепочку военных событий, комиссия была в восхищении.

Это применимо и к фундаментальному ядру. Мы на радиофаке сделали вариантом проектного практикума первокурсников игру в симулятор «Фактория». Студент должен создать технологическую цепочку на отдаленной планете, которая в случае успеха выведет его на вершину развития — запуск ракеты. Это инженерная задачка с многодневными размышлениями о том, как построить конвейеры. Мы устроили соревнование среди студентов по ее прохождению в течение семестра, чтобы они не воспользовались «решалкой», сделали эссе, в котором попросили рассказать о пути к конкретным мыслям, и провели беседы. То, что люди погрузились и просидели в ней днями, это точно, их внимание мы получили.

Будем использовать технологии в обучении в широком смысле этого слова, применять разные методы и искать новые. При этом понимаем важность качественного фундаментального образования.

— Как сильно изменится содержание в обновленных программах?

— Часть дисциплин из сегодняшних программ перейдет в учебный план новых, но перелицевать и пересложить — это не наш путь. Результатом реформы должна стать разработка иного типа программ между институтами. Простой пример, есть задача №1 — обучение прикладному искусственному интеллекту, к которому можно добавить медицину, металлургию, химию и на выходе получать специалистов разного профиля. Будущее УрФУ в междисциплинарных и межинститутских программах.

Серьезно подойдем к пониманию, что будем переделывать в профчасти, которая во многих программах хорошая, и в работе с партнерами. В университете есть цифровой инструмент — личный кабинет партнера, где компании могут направлять предложения и получать одобрения вплоть до подписания договоров. Пока в этом сервисе реализовано проектное обучение, стажировки и практики, но в дальнейшем его функционал будет нарастать. Возможно, и это станет лучшим опытом, который мы сможем передать вместе с программным продуктом в другие университеты России, в том числе и тем, у кого в регионе не так много контактов с промышленностью. Пусть взаимодействуют с предприятиями Свердловской области — цифровые технологии стирают границы и расстояния.

— Увеличение сроков обучения коснется многих программ в УрФУ?

— Сроки обучения на новых программах могут меняться от четырех до шести лет, но есть требования Министерства науки и высшего образования РФ — увеличение времени на их освоение должно быть обосновано. Большинство программ социально-гуманитарного профиля и IT в УрФУ сохранят свои сроки, пока мы отталкиваемся от четырех лет: повышаем эффективность внутри программ, стараемся, чтобы при росте ментальной нагрузки у студентов хватало времени на подготовку к профессии.

Большая часть инженерных программ все-таки будет увеличена в сроках до пяти лет. Шесть лет обучения пока планируем только на трех программах, связанных с ядерной физикой и медициной на стыке разных дисциплин, где студенты получат исследовательские профильные компетенции. В старой системе координат предполагается, что после бакалавриата человек поступил в магистратуру и написал диссертацию, здесь же он будет одним тактом преодолевать этот путь.

Все магистерские программы УрФУ, которые вошли в эксперимент, останутся двухлетними, кроме двух — по дизайну и технологии художественной обработки металлов,— они будут по году.

— Как именно проходит разработка обновленных программ в университете?

— Работу прямо сейчас ведут на кафедрах и деканатах во всех 13 институтах УрФУ. У каждой программы есть руководитель, за которым закреплена персональная ответственность за разработку. Этот человек контролирует деятельность всей рабочей группы в среднем из 40 человек, в которую входят преподаватели, работодатели, партнеры из Российской академии наук (РАН), чтобы учесть в итоговом варианте интересы всех стейкхолдеров.

— К какому моменту подготовка всех обновленных программ должна быть завершена?

— До середины июня, это жесткий дедлайн. К старту приемной кампании все описания, документы по образовательным программам должны быть доступны абитуриентам и их родителям.

— Существует риск, что при переходе на новую модель в УрФУ может снизиться качество образования?

— На данный момент промышленные партнеры признают хорошее качество образования, и задача его сохранить. УрФУ вошел в пилотный проект не для того, чтобы все сломать и сделать принципиально другим, а для сохранения лучших практик, появления новых и их передачи другим вузам — с пониманием интересов студентов, промышленности и государства.

— Сколько абитуриентов будет зачислено на новые программы базового высшего и специализированного высшего образования в УрФУ?

— Мы не стали менять в большинстве программ цифры по числу первокурсников. В ближайшую приемную кампанию наберем около 16 тыс. студентов на все программы университета, как и в 2025 году. Единственное изменение здесь — станет немного больше бюджетных мест и меньше контрактных по некоторым направлениям.

— Насколько выпускники новых программ будут конкурентоспособнее на рынке труда по сравнению с теми, кто окончил бакалавриат или магистратуру?

— Мы давно живем в мире, в котором человек постоянно обучается, чтобы оставаться востребованным специалистом. Рынок труда меняется настолько быстро, что в той же сфере IT категория джуниоров (начинающих специалистов.— “Ъ-Урал”) уходит, их заменяет искусственный интеллект. Из университета ждут специалиста на позиции быстрорастущий джуниор или даже полноценный мидл (опытный работник.— “Ъ-Урал”), у которого есть реальные профессиональные навыки и понимание, как устроена его деятельность и как ее вести, с каким объектами и системами он работает,— студент должен пройти профессиональный путь еще на стадии обучения в университете.

Беседовал Василий Алексеев