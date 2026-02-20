Илья Обабков назначен ректором УрФУ
Ректором Уральского федерального университета (УрФУ) назначен Илья Обабков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовых актов РФ. Ранее его кандидатуру поддержал наблюдательный совет УрФУ.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Илье Обабкову 50 лет. Он окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (сейчас физико-технологический институт УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». После аспирантуры он устроился работать в университет программистом кафедры. С 2013 года занимал должность директора Института фундаментального образования, с 2018 года — директор Института радиоэлектроники и информационных технологий. В мае 2025 года назначен исполняющим обязанности ректора УрФУ.
Уральский федеральный университет (УрФУ)— крупнейший вуз Урала, занял восьмое место в рейтинге влиятельности российских вузов по данным RAEX за 2024 год. В состав вуза входят 13 институтов, где работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников. В университете реализуются 358 образовательных программ и обучаются около 50 тыс. студентов.
Напомним, предыдущего ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента основания в 2010 году, в июле 2025 года утвердили в должности президента университета.
Ранее господин Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал» о том, как планируется вывести университет в лидеры рейтинга лучших вузов России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.