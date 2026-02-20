Илья Обабков назначен ректором УрФУ

Ректором Уральского федерального университета (УрФУ) назначен Илья Обабков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовых актов РФ. Ранее его кандидатуру поддержал наблюдательный совет УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Илье Обабкову 50 лет. Он окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (сейчас физико-технологический институт УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». После аспирантуры он устроился работать в университет программистом кафедры. С 2013 года занимал должность директора Института фундаментального образования, с 2018 года — директор Института радиоэлектроники и информационных технологий. В мае 2025 года назначен исполняющим обязанности ректора УрФУ.

Уральский федеральный университет (УрФУ)— крупнейший вуз Урала, занял восьмое место в рейтинге влиятельности российских вузов по данным RAEX за 2024 год. В состав вуза входят 13 институтов, где работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников. В университете реализуются 358 образовательных программ и обучаются около 50 тыс. студентов.

Напомним, предыдущего ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз с момента основания в 2010 году, в июле 2025 года утвердили в должности президента университета.

Ранее господин Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал» о том, как планируется вывести университет в лидеры рейтинга лучших вузов России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Полина Бабинцева