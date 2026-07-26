Число пострадавших во время шторма в Ростове увеличилось до 28

Количество пострадавших во время шторма в Ростове-на-Дону увеличилось до 28. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

В воскресенье, 26 июля, на внеочередном заседании КЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС.

Разрушения в городе ликвидируют 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники. К работам привлекли также шесть расчетов спасателей городской поиско-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийную бригаду от администрации районов, 25 единиц спецтехники.

Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».

Мария Хоперская