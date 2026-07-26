Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются на несколько часов

Поезда «Таврия», следующие между Крымом и другими регионами России, продолжают идти с задержками. В их числе два состава, связывающие полуостров с Санкт-Петербургом, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два поезда «Таврия» Петербург — Крым выбились из графика

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Два поезда «Таврия» Петербург — Крым выбились из графика

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным на 12:00 мск, поезд №179 Санкт-Петербург — Керчь отстает от графика примерно на 6,5 часа, а поезд №008 Керчь — Санкт-Петербург — на пять часов.

Всего задерживаются восемь поездов «Таврия» отправлением 24 и 25 июля. Перевозчик уточнил, что время опоздания может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления актуальных данных.

Матвей Николаев