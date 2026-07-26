В Петербурге возбудили уголовное дело после погрома автомобилей на проспекте Энергетиков

Полиция возбудила уголовное дело после повреждения нескольких автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция расследует повреждение автомобилей в Красногвардейском районе Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полиция расследует повреждение автомобилей в Красногвардейском районе Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, утром в пятницу в полицию поступило сообщение о мужчине, который во дворе дома на проспекте Энергетиков разбивал припаркованные автомобили. Прибывшие на место сотрудники установили, что 69-летний мужчина успел повредить стекла нескольких машин, после чего упал и ударился головой о лобовое стекло автомобиля Mitsubishi Lancer.

Нарушителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Владельцы двух поврежденных автомобилей обратились в полицию с заявлениями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый остается в медицинском учреждении.

Матвей Николаев