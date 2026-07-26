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На фестивале в Переславле-Залесском одновременно в небо запустили 50 аэростатов

25 июля 2026 года в Переславле-Залесском установили рекорд фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России» — в небо одновременно поднялись 50 воздушных шаров, сообщили организаторы мероприятия.

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Фото: Федерация Воздухоплавания Ярославской области

Фото: Федерация Воздухоплавания Ярославской области

Фото: Федерация Воздухоплавания Ярославской области

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Фото: Федерация Воздухоплавания Ярославской области

Фото: Федерация Воздухоплавания Ярославской области

Фото: Федерация Воздухоплавания Ярославской области

Массовый старт стал центральным событием юбилейного, 25-го фестиваля. В нем приняли участие пилоты и команды из Ярославской области, Москвы, Калуги, Уфы, Белгорода и других регионов России.

По словам президента Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрия Корякина, интерес к фестивалю с каждым годом растет как со стороны гостей, так и со стороны участников. Количество команд увеличивается, а программа мероприятия становится масштабнее. Массовый старт 50 аэростатов продемонстрировал, какого уровня фестиваль достиг за четверть века.

Организаторы отметили, что прежде в рамках фестиваля такое количество аэростатов одновременно не запускалось. Все воздушные шары поднялись в небо с единой стартовой площадки.

Ольга Распутина

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