В Петербурге День ВМФ начался с возложения цветов к Медному всаднику
В Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота. Праздничную программу открыла церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
В Петербурге стартовали торжества ко Дню ВМФ
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-морским флотом России, Герой России, адмирал Александр Моисеев. Цветы также возложили врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и участники движения «Волонтеры Победы».
Торжественное мероприятие завершилось прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.