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В Петербурге День ВМФ начался с возложения цветов к Медному всаднику

В Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота. Праздничную программу открыла церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В Петербурге стартовали торжества ко Дню ВМФ

В Петербурге стартовали торжества ко Дню ВМФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге стартовали торжества ко Дню ВМФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-морским флотом России, Герой России, адмирал Александр Моисеев. Цветы также возложили врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и участники движения «Волонтеры Победы».

Торжественное мероприятие завершилось прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.

Матвей Николаев

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