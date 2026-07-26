Упавший с фуры контейнер перекрыл съезд с КАД в Новогорелово

На съезде с КАД в районе Новогорелово образовалась пробка после того, как грузовой контейнер упал с фуры и перекрыл несколько полос движения. Об этом сообщают очевидцы и телеграм-канал «Дорожный контроль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнер с фуры заблокировал три полосы на съезде с КАД в Ленобласти

Фото: Telegram-канал «Дорожный контроль / СПб и ЛО» Контейнер с фуры заблокировал три полосы на съезде с КАД в Ленобласти

Фото: Telegram-канал «Дорожный контроль / СПб и ЛО»

Инцидент произошел на Волхонском шоссе. По опубликованным фотографиям видно, что грузовик уже остановился, а синий контейнер оказался на проезжей части, заблокировав сразу три полосы.

По словам автомобилистов, в настоящее время для проезда остается открытым только правый ряд, из-за чего на съезде с Кольцевой автодороги быстро растет затор. Когда движение будет полностью восстановлено, пока не сообщается.

Матвей Николаев