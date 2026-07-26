В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с 19 людьми

В Ярославской области экскурсионный автобус вылетел в кювет и перевернулся, в салоне находились 19 человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Авария произошла 26 июля в 4 часа на 27-м км дороги «Тутаев – Шопша». По информации полиции, 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 8 пассажиров автобуса, в том числе 2 несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку для установления обстоятельств аварии.

Алла Чижова