В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с 19 людьми
В Ярославской области экскурсионный автобус вылетел в кювет и перевернулся, в салоне находились 19 человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
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Авария произошла 26 июля в 4 часа на 27-м км дороги «Тутаев – Шопша». По информации полиции, 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 8 пассажиров автобуса, в том числе 2 несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу»,— сообщили в Госавтоинспекции.
Полиция проводит проверку для установления обстоятельств аварии.