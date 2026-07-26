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Поезда в Петербург и из него задерживаются из-за урагана в Ростовской области

Несколько поездов, следующих в Санкт-Петербург и из Северной столицы, задерживаются из-за последствий непогоды в Ростовской области. Об этом сообщили в РЖД.

Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются поезда в Петербург и обратно

Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются поезда в Петербург и обратно

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются поезда в Петербург и обратно

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным компании, вечером 25 июля в Ростове-на-Дону из-за урагана и сильного дождя произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов. В результате время задержки составов составляет от 30 минут до четырех часов.

Всего в пути задерживаются 27 поездов. Среди них поезда, следующие в Санкт-Петербург и из него:

– № 479 Сухум — Санкт-Петербург;

– № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;

– № 8 Санкт-Петербург — Керчь;

– № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;

– № 36 Санкт-Петербург — Адлер;

– № 180 Санкт-Петербург — Керчь.

В РЖД сообщили, что специалисты продолжают восстановительные работы для скорейшего возобновления движения в штатном режиме.

Матвей Николаев

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