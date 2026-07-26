Закрытие ярославского аэропорта привело к задержке вылета в Казань

Из-за закрытия Росавиацией ярославского аэропорта (Туношна) был задержан вылет в Казань, запланированный на 23:30 25 июля. Данные отражены на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Аэропорт с 18:47 25 июля не принимал и не выпускал самолеты ввиду ограничений. В Росавиации ограничения объяснили обеспечением безопасности полетов. Режим беспилотной или иной опасности в Ярославской области не объявлялся.

Из-за этого задержалось прибытие самолета из Казани в Ярославль, запланированное на 22:40, а затем и вылет в столицу Татарстана. Воздушная гавань возобновила работу утром 26 июля — в 8:07.

Алла Чижова