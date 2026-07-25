«Зенит» стартовал с режима «какая боль»

ФК «Зенит» разгромил в матче первого тура чемпионата России по футболу «Акрон» со счетом 5:0. Дубль записал на свой счет Александр Соболев, он же отдал голевую передачу на Джона Джона, который отличился во втором тайме. Еще два мяча забили другие бразильцы — Густаво Мантуан и Фелипе Аугусто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Акрона» Ионуц Неделчару и нападающий «Зенита» Педро во время матча

Фото: ТАСС Защитник «Акрона» Ионуц Неделчару и нападающий «Зенита» Педро во время матча

Фото: ТАСС

Все было решено уже в начале матча, когда Александр Соболев открыл счет после быстрой комбинации, проведенной «Зенитом» на пространстве. Результативную передачу ему отдал Педро. Это произошло на 7-й минуте. А через 10 минут петербуржцы удвоили преимущество. И снова отличился форвард Соболев. На этот раз помог ему Денис Глушенков, «накрывший» защитника хозяев прессингом. Отскочивший мяч подхватил Соболев и отправил левой ногой в дальний угол.

Напомним, что Александр стал героем недавнего матча «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России: тогда он на последних минутах заработал пенальти и сам же его реализовал, сделав счет 1:1. Также Соболев был точен во время серии 11-метровых. Представители московского клуба требовали переигровки этой дуэли на основании того, что судья не стал проводить жеребьевку ворот перед серией пенальти. Но Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оставил результат в силе, дав понять, что решение арбитра проводить серию 11-метровых в ворота «Зенита» было продиктовано требованиями безопасности. И сейчас Соболев отличился: оформил два гола за 17 минут первого матча в РПЛ.

«Зенит» до перерыва забил еще один гол в ворота «Акрона», который перед началом этого сезона возглавил сербский тренер Срджан Благоевич. На 34-й минуте точный удар издали удался бразильскому защитнику сине-бело-голубых Густаво Мантуану. И снова это стало завершением массированной атаки гостей. Не сказать, что команда из Тольятти не сопротивлялась. Один раз ее игрок отправил мяч головой в дальнюю штангу, выиграв борьбу у высокорослых защитников петербуржцев, а в концовке тайма черногорский полузащитник хозяев Стефан Лончар посла мяч в перекладину. Но даже в этих эпизодах казалось, что тот вряд ли попадет в ворота «Зенита». Футболистам «Акрона» не хватало точности и везения. Артема Дзюбы, который был хорош в этих компонентах, теперь в составе волжской команды нет. А по игре «Зенит» в первом тайме превзошел хозяев поля полностью.

После перерыва на поле у гостей вышли защитник Вячеслав Караваев и форвард Фелипе Аугусто. Тот стал играть в паре с Соболевым. Последний ближе к концу матча добавил к двум забитым голам результативную передачу, отдав пас бразильцу Джону Джону, который прокинул мяч мимо двух защитников и отправил его в дальний угол. Так счет стал 4:0 в пользу «Зенита». Автором последнего мяча у петербуржцев стал Аугусто: он просто протащил его с центра поля до штрафной и катнул в дальний угол. Борьбы в этой игре не получилось. Сине-бело-голубые начали чемпионат с крупной победы и второй матч проведут 2 августа в Оренбурге против местной команды.

Кирилл Легков