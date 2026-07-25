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Главные новости к вечеру субботы 25 июля

Открытое горение после атаки БПЛА в Петербурге ликвидировано. На месте продолжается разбор конструкций.

Власти Кронштадта опубликовали адреса бетонных укрытий на случай атаки БПЛА. Если в небе замечен объект, похожий на беспилотник, жителей просят сообщить об этом по телефонам 112 или 102.

Строительная группа «Петрович» предупредила о задержках доставки после террористической атаки.

Водитель уснула за рулем на КАД и насмерть сбила рабочего. Возбуждено уголовное дело.

Мосты Петербурга подсветят в цветах российского флага ко Дню ВМФ. Подсвечены будут Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура.

Карина Дроздецкая

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