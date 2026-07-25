Суд отправил под арест курьеров по делу о мошенничестве с пенсионерами в Петербурге

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двух предполагаемых курьеров, которые, по версии следствия, забирали деньги у пенсионеров, обманутых телефонными мошенниками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

До 19 сентября арестован Егор Колтаков. Следствие считает, что он действовал в составе группы, участники которой через мессенджеры представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. По данным следствия, одна из пенсионерок передала мошенникам 4,6 млн рублей, часть которых Колтаков вместе с сообщниками получил в сквере на Никольской улице. По аналогичной схеме, как полагает следствие, он забрал еще 814 тыс. рублей у другого потерпевшего в Петергофе.

До 14 сентября арестован Виталий Купцов. По версии следствия, вместе с сообщниками он участвовал в обмане пенсионерки, которую убедили снять со счета 5,3 млн рублей. Деньги женщина вместе с супругом передала курьеру в парке у Московского проспекта, а также в Петергофе.

Карина Дроздецкая