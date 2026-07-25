Мосты Петербурга подсветят в цветах российского флага ко Дню ВМФ

В День Военно-морского флота, 26 июля, Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура в Петербурге получат праздничную подсветку в цветах российского триколора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсветка будет работать с 22:10 26 июля до 03:55 27 июля

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Подсветка будет работать с 22:10 26 июля до 03:55 27 июля

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Подсветка будет работать с 22:10 26 июля до 03:55 27 июля.

В этот же день дважды зажгут факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова: с 08:45 до 11:45 и с 21:00 до 23:30.

В этом году День Военно-морского флота пройдет без салюта. Ранее «Ъ Северо-Запад» публиковал программу мероприятия.

Карина Дроздецкая