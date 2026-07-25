В Янино-1 мужчина зарезал сожительницу во время пьяной ссоры

В поселке Янино-1 Ленобласти полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. Тело женщины с ножевым ранением шеи нашли в квартире на Голландской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, между парой произошел конфликт после совместного распития спиртного. Мужчина ударил женщину ножом в шею. Она добежала до соседней квартиры, где скончалась. Подозреваемый выбросил нож на балконе.

Мужчину доставили в отдел, на него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Карина Дроздецкая