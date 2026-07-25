Водитель уснула за рулем на КАД и насмерть сбила рабочего

На 64-м километре КАД Kia Ceed врезалась в зону дорожных работ, сбив двух рабочих. Водитель, предположительно, уснула за рулем, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из пострадавших скончался в больнице, второй — в тяжелом состоянии госпитализирован

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Один из пострадавших скончался в больнице, второй — в тяжелом состоянии госпитализирован

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

ДТП произошло 25 июля около 3:30. Один из пострадавших скончался в больнице, второй — в тяжелом состоянии госпитализирован.

Водитель задержана, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Карина Дроздецкая