Петербург, Москва и Казань возглавили топ популярных городов для поездок в июле

Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми востребованными направлениями для путешествий у россиян в июле. Об этом со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первую десятку также вошли Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ В первую десятку также вошли Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В первую десятку также вошли Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток.

По данным аналитиков, чаще всего туристы бронируют однокомнатные квартиры и студии. В среднем жилье арендуют на три дня, при этом предпочтение отдают объектам в центре города с Wi-Fi, стиральной машиной и парковкой.

В сервисе отметили, что июль и август остаются самыми популярными месяцами для путешествий. При этом стоимость проживания в июле в среднем на 5–7% ниже, чем в августе, поэтому поездки в середине лета могут оказаться более выгодными.

Карина Дроздецкая