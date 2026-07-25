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В Левашово прошел полицейский рейд с проверкой складов и мигрантов

Сотрудники полиции провели рейд в поселке Левашово Выборгского района Петербурга. Проверки затронули склады одного из маркетплейсов, строительную площадку и частный сектор. Основное внимание уделили соблюдению миграционного законодательства и безопасности на дорогах, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Документы предъявили 457 человек, в том числе 137 иностранных граждан

Документы предъявили 457 человек, в том числе 137 иностранных граждан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Документы предъявили 457 человек, в том числе 137 иностранных граждан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время рейда полицейские проверили пять складов, стройплощадку и 168 частных домов. Документы предъявили 457 человек, в том числе 137 иностранных граждан. В отделы полиции доставили 23 человека. Большинство из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции остановили и проверили 248 автомобилей. На водителей составили протоколы за управление автомобилем без документов, отсутствие полиса ОСАГО и нарушения правил перевозки детей.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что такие рейды будут проводить регулярно.

Карина Дроздецкая

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