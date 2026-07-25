В Ярославской области выросло промышленное производство

В январе–июне 2026 года индекс промышленного производства в Ярославской области вырос до 102,4% относительно аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Ярославльстат. При этом в июне по сравнению с маем индекс снизился на 19,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Индекс в обрабатывающих производствах за полугодие составил 102,2%. Выпуск компьютеров и оптических изделий увеличился в 9,4 раза. Производство мебели увеличилось на 25,7%, электрического оборудования — на 16%, металлургическое производство — на 14,5%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 13,8%, производство машин и оборудования — на 2,8%.

Большинство обрабатывающих отраслей показали спад за полугодие. Например, производство нефтепродуктов сократилось на 12,5%, пищевых продуктов — на 5,8%, ремонт и монтаж машин и оборудования — на 44,1% и так далее.

Сектором с положительной динамикой стала сфера обеспечения электроэнергией и газом: здесь показатель вырос на 6,7%. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений выросли на 1,5%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 13,6%.

Антон Голицын