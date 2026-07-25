В Петербурге 25 июля ожидается до +24 градусов
Погоду в Санкт-Петербурге 25 июля начнет определять гребень антициклона с юго-запада. При переменной облачности местами еще возможны небольшие дожди, однако температура воздуха продолжит повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Воздух прогреется до +22…+24 градусов, в Ленинградской области — до +21…+26
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
По прогнозу, в городе воздух прогреется до +22…+24 градусов, в Ленинградской области — до +21…+26. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.
В воскресенье, 27 июля, осадков не ожидается. Ночью температура составит +15…+17 градусов, днем — +24…+26.