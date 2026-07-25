В Петербурге 25 июля ожидается до +24 градусов

Погоду в Санкт-Петербурге 25 июля начнет определять гребень антициклона с юго-запада. При переменной облачности местами еще возможны небольшие дожди, однако температура воздуха продолжит повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух прогреется до +22…+24 градусов, в Ленинградской области — до +21…+26

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Воздух прогреется до +22…+24 градусов, в Ленинградской области — до +21…+26

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По прогнозу, в городе воздух прогреется до +22…+24 градусов, в Ленинградской области — до +21…+26. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

В воскресенье, 27 июля, осадков не ожидается. Ночью температура составит +15…+17 градусов, днем — +24…+26.

Карина Дроздецкая