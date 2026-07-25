«Петрович» предупредил о задержках доставки после террористической атаки

Строительная группа «Петрович» предупредила о возможных задержках доставки после остановки одного из распределительных центров в Санкт-Петербурге.

В официальном сообщении на сайте компании говорится, что утром 24 июля распределительный центр «подвергся террористической атаке». В настоящее время склад не работает, сотрудники занимаются вопросами наличия товаров и перераспределением заказов.

В компании сообщили, что часть доставок в строительно-торговые центры и на адреса клиентов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе может быть перенесена на другие даты. Сотрудники контакт-центра связываются с каждым клиентом, которого затронула ситуация, чтобы скорректировать заказ. В «Петровиче» добавили, что делают все возможное для восстановления стабильной работы сервисов компании.

Петербург 24 июля подвергся атаке БПЛА. Подробности — в материале «Ъ Северо-Запад» «Налетная ночь».

Карина Дроздецкая