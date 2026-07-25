Беглов: открытое горение после атаки БПЛА в Петербурге ликвидировано

Открытое горение на месте удара беспилотных средств военного назначения по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе в Санкт-Петербурге ликвидировано, ведется разбор конструкций. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. По данным государственной системы мониторинга, к 22:00 превышений гигиенических нормативов не зафиксировано, радиационная обстановка остается в пределах нормы.

По словам господина Беглова, утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

В настоящее время силы МЧС ликвидировали открытое горение. На месте продолжается разбор конструкций.

Согласно данным государственной системы мониторинга, по состоянию на 22:00 24 июля превышений гигиенических нормативов не выявлено. Радиационная обстановка, как отмечается, находится в пределах нормы.

Подробнее о массированной атаке БПЛА на регион 24 июля в материале «Ъ Северо-Запад» «Налетная ночь».

Карирна Дроздецкая