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На Дону изъяли 38 тонн топлива и оборудование для кустарного производства

В Ростовской области полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере оборота нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам совещания с профильными министерствами.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, проверки охватывают более 30 фактов нарушений, в том числе случаи продажи топлива, нарушающие требования безопасности или завышающие среднерыночные на 50% и выше. Материалы проверок передали в управление федеральной антимонопольной службы для проведения расследования.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 38 т топлива, а также оборудование для кустарного производства. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 т топлива.

Константин Соловьев

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