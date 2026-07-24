Ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива
Ростовская таможня передала в суд уголовное дело о контрабанде топлива, обнаруженного на теплоходе. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По данным ведомства, судно прибыло из турецкого порта Трабзон в речной порт Ростова-на-Дону. В ходе осмотра при содействии ФСБ в штатных топливных емкостях обнаружили на 17 т горючего больше, чем было задекларировано. По заключению эксперта, стоимость незаконно перевезенного топлива превысила 1 млн руб.
Следствие установило, что старший механик корабля — гражданин России 1983 года рождения — намеренно указал недостоверные сведения, чтобы скрыть излишки топлива.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере). Правоохранители пояснили, что статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.