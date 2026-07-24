Ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива

Ростовская таможня передала в суд уголовное дело о контрабанде топлива, обнаруженного на теплоходе. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, судно прибыло из турецкого порта Трабзон в речной порт Ростова-на-Дону. В ходе осмотра при содействии ФСБ в штатных топливных емкостях обнаружили на 17 т горючего больше, чем было задекларировано. По заключению эксперта, стоимость незаконно перевезенного топлива превысила 1 млн руб.

Следствие установило, что старший механик корабля — гражданин России 1983 года рождения — намеренно указал недостоверные сведения, чтобы скрыть излишки топлива.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере). Правоохранители пояснили, что статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Константин Соловьев