В Невинномысске потушили пожар на складе Wildberries после атаки БПЛА

Спасательные подразделения МЧС завершили тушение масштабного возгорания на территории распределительного центра Wildberries в Невинномысске (Ставропольский край). О завершении операции объявил глава региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил признательность пожарным расчётам за проделанную работу. Ранее краевые власти уже подтверждали, что первопричиной возгорания стал удар БПЛА.

Борьба с огнем растянулась на двое суток: очаг появился в ночь на 22 июля после удара беспилотников по промышленной зоне города, а окончательно огонь удалось сбить лишь 23 июля.

Для борьбы с огнем были задействованы дополнительные силы и пожарный вертолёт ведомства. На территории объекта ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня — это позволило оперативно привлечь необходимые ресурсы. Первоначально огонь удалось локализовать, однако окончательная ликвидация потребовала нескольких часов работы уже на следующий день.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пятеро. Один из них был госпитализирован, хотя угрозы жизни врачи не зафиксировали.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким подтвердила, что удары беспилотников затронули логистические объекты компании сразу в двух городах — Невинномысске и Краснодаре. Площадь каждого из пораженных центров составляла порядка 100 тыс. кв. м. Работа невинномысского объекта после атаки была временно приостановлена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с ударами по обоим объектам инфраструктуры компании.

Станислав Маслаков