В Невинномысске после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

Власти Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня в зоне пожара на территории логистического комплекса Wildberries в Невинномысске, который загорелся после ночной атаки беспилотников. По словам губернатора Владимира Владимирова, решение приняли для привлечения дополнительных сил и средств к ликвидации последствий. К тушению пожара подключили пожарный вертолет МЧС России, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Первые сообщения об угрозе атаки БПЛА появились около 3:30 мск, когда глава региона сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают налет на промышленную зону Невинномысска. Позднее губернатор уточнил, что после отражения атаки на окраине города загорелся складской комплекс. На месте сразу начали работу пожарные подразделения, спасатели и экстренные службы. К утру пожар продолжал действовать, поэтому власти приняли решение о введении локального режима ЧС.

По последним данным, за медицинской помощью первоначально обратились два человека. Позже одного из пострадавших госпитализировали, при этом, как подчеркнул Владимир Владимиров, угрозы его жизни нет. Остальным помощь оказали амбулаторно. Прокуратура Ставропольского края сообщила, что взяла ситуацию на контроль. Городская прокуратура координирует взаимодействие всех служб и следит за соблюдением прав граждан, пострадавших в результате происшествия.

Компания Wildberries подтвердила, что пожар произошел на ее логистическом комплексе. Основатель маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что в ночь на 22 июля атаке подверглись логистические центры компании сразу в двух регионах — Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, персонал обоих объектов своевременно эвакуировали, а компания совместно с профильными службами устраняет последствия происшествий.

Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске остается одним из крупнейших распределительных центров компании на юге России. Его площадь составляет около 94 тыс. кв. м, площадь действующих стеллажных конструкций превышает 10 тыс. кв. м, а единовременная вместимость оценивается в 16,5 млн единиц товаров. Согласно ранее опубликованным планам развития объекта, после завершения следующего этапа строительства площадь стеллажного хранения должна была увеличиться до 44 тыс. кв. м, а вместимость — до 45 млн единиц товаров.

Станислав Маслаков