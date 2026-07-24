Первый баттл театральных школ Петербурга и Москвы пройдет в воскресенье

Показ двух спектаклей в формате соревнования пройдет 26 июля в учебном театре «По правде» на площадке Института кино и телевидения. В баттле примут участие выпускники театральных курсов народных артистов России Анны Ковальчук (выпускники РГИСИ) и Андрея Соколова (выпускники МосИТИ). Московская труппа покажет пьесу «Васса Железнова», петербургская школа противопоставит «Евгения Онегина» — постановку, ставшую первой режиссерской работой Анны Ковальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В жюри — ведущие артисты театров, режиссеры, продюсеры Санкт-Петербурга

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ В жюри — ведущие артисты театров, режиссеры, продюсеры Санкт-Петербурга

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Может быть, из этого вырастут баттлы профессиональных театров <...> Соревнования нужны только, чтобы ты стал сильнее, перенял опыт, научился тому, чему еще не успел»,— поделилась ожиданиями от баттла народная артистка России.

Организатор мероприятия, актер и продюсер Юрий Щигорец рассказал, по каким критериям будет оценивать жюри: в первую очередь по структуре всего выступления, по единству игры актеров. Будет важна актерская выразительность, отдельные оценки будут для актеров первого плана и массовых сцен; декорации и музыка не будут являться ключевыми факторами.

В жюри — ведущие артисты театров, режиссеры, продюсеры Санкт-Петербурга, имена специально не раскрываются.

Руководитель московских выпускников Андрей Соколов охарактеризовал баттл как один из лучших способов улучшения сценического искусства. «Уровень образования снизился, так как абитуриенты порой не знают, кто такой Смоктуновский. Сейчас сложнее найти тех, кто приходит с общеобразовательной базой, а за четыре года наверстать это очень сложно»,—говорит он.

Александр Солонников