Лайнер «Владимир Жириновский» вышел на ходовые испытания в Финском заливе

Балтийский завод ОСК приступил к заводским ходовым испытаниям круизного лайнера «Владимир Жириновский». Как сообщили в пресс-службе объединенной судостроительной корпорации (ОСК), судно проекта PV300VD вышло в акваторию Финского залива для проверки основных систем перед передачей заказчику, которая запланирована на осень 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально лайнер назывался «Петр Великий»

Фото: Судостроительный завод «Лотос» Изначально лайнер назывался «Петр Великий»

Фото: Судостроительный завод «Лотос»

Испытания продлятся неделю. Специалисты проверят работу главных дизельных генераторов на разных режимах мощности, систем связи и навигации, управляемость судном, а также функционирование водоснабжения, пожарных установок, вентиляции и других общесудовых систем.

На борту находятся сотрудники Балтийского завода, представители компаний-поставщиков оборудования, Российского морского регистра судоходства и заказчика. После завершения испытаний лайнер вернется на предприятие для продолжения достроечных работ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что круизы на лайнере «Владимир Жириновский» начали бронировать на 2027 год.

Карина Дроздецкая