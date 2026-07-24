Генконсульство Румынии завершило работу в Петербурге

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Как сообщает ТАСС, сотрудники дипмиссии покинули здание на Гороховой улице и вывезли имущество.

По данным агентства, с фасада уже сняли флаги Румынии и Евросоюза, а также табличку учреждения. При этом перед зданием остались парковочные ограждения с надписью «Генеральное консульство Румынии».

Решение о закрытии дипмиссии было принято Россией в июне в качестве ответной меры. Тогда МИД РФ объявил генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата (латинское выражение, которое означает «нежелательное лицо». В международной практике так называют иностранца, чье пребывание в стране нежелательно. — «Ъ»), подчеркнув, что это стало ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу Генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

Карина Дроздецкая