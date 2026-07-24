Часть Вознесенских казарм в Ярославле оценили в 120 млн рублей

В Ярославле 100% акций АО «Вознесенский-1» выставят на продажу за 120,1 млн руб. Постановление об условиях приватизации подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

На аукцион выставят 16,8 тыс. штук акций, находящихся в муниципальной собственности. В имущество АО «Вознесенский-1» входят нежилые помещения, располагающиеся в бывших Вознесенских казармах на первом этаже со стороны улицы Победы. Общая площадь помещений — 1100 кв. м.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году из АО «Вознесенский» (100% акций находятся в муниципальной собственности) решили выделить новое юрлицо — АО «Вознесенский-1» (зарегистрировано 27 мая 2026 года) с целью дальнейшей продажи.

Алла Чижова