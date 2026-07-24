В Ленобласти представили новую разработку для защиты портов и баз от БПЛА

В Ленинградской области представили экспериментальную плавучую платформу «Плот-40», предназначенную для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотников и безэкипажных катеров. О новой разработке сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект был создан после анализа атак БПЛА и призван усилить защиту объектов с воды Фото: Александр Дрозденко в Telegram Фото: Александр Дрозденко в Telegram Следующая фотография 1 / 2 Проект был создан после анализа атак БПЛА и призван усилить защиту объектов с воды Фото: Александр Дрозденко в Telegram Фото: Александр Дрозденко в Telegram

По его словам, проект был создан после анализа атак БПЛА и призван усилить защиту объектов с воды. Производство платформы полностью локализовано в Ленинградской области, аналогов ей в России пока нет.

Опытный образец уже построен, получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ и впервые был продемонстрирован на воде во время рабочей поездки губернатора в Выборг. Также разработчики представили ударные и разведывательные беспилотные катера и другие средства защиты воздушного пространства.

Как отметил господин Дрозденко, подобные разработки создаются по инициативе самих предприятий региона, а власти Ленинградской области продолжат поддерживать такие проекты.

Карина Дроздецкая