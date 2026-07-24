Совфед призвал ООН признать блокаду Ленинграда актом геноцида

В пятницу, 24 июля, на 618-м заседании Совета Федерации сенаторы приняли обращение к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств, в котором призвали признать блокаду Ленинграда оккупационными войсками нацистской Германии и ее пособников актом геноцида советского народа. Обращение представил председатель комитета по международным делам Григорий Карасин.

Документ принят в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда. В его тексте отмечается, что блокада Ленинграда является военным преступлением, преступлением против человечности и актом геноцида советского народа.

«Совет Федерации подчеркивает недопустимость проводимой странами коллективного Запада политики реабилитации нацизма, отрицания решающего вклада СССР в победу антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, героизации нацистских преступников и их пособников, поощрения сноса и осквернения памятников советским воинам-освободителям»,— говорится в документе.

Совфед направил обращение в Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств — участников Содружества Независимых Государств, Шанхайскую организацию сотрудничества, Арабский парламент и другие организации.

Сергей Юргенсон