Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела бизнесмена Ильи Трабера

Мосгорсуд признал законным арест Алисултана Надирбегова, проходящего по делу петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника процесса.

Защита просила изменить меру пресечения и освободить обвиняемого из СИЗО, однако суд отказал в удовлетворении жалобы. По данным следствия, Надирбегов является предполагаемым исполнителем заказного убийства. Еще один фигурант дела обжаловать свой арест не стал.

Ранее, 17 июня, Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова, который был застрелен в Ленинградской области в октябре 2020 года. Следствие считает организатором преступления Владимира Даниленко, также по делу арестованы предполагаемый исполнитель Алисултан Надирбегов и пособник Саид Саладинов. Всем фигурантам предъявлены обвинения в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, а также в незаконном обороте оружия.

Подробнее о резонансном деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».

Карина Дроздецкая