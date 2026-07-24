Россельхознадзор признал партию яиц из Ярославской области небезопасной

В партии куриных яиц ярославской птицефабрики обнаружили нарушения действующих норм безопасности. О результатах лабораторных испытаний сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В июне инспектор государственного внутреннего ветеринарного надзора в рамках задания взял пробы в одном тверском муниципальном бюджетном учреждении. В ходе последующего исследования специалисты выявили в яйцах наличие препаратов, присутствие которых в пищевой продукции недопустимо.

«В пробе куриных яиц первой категории специалисты обнаружили присутствие хинолонов. Так, содержание ципрофлоксацина составило 5 единиц при нормативе "не допускается", энрофлоксацина — 7 единиц (также при нормативе "не допускается"). Кроме того, в следовых количествах (менее 1 единицы) выявлены офлоксацин, норфлоксацин, данофлоксацин и ряд других веществ из этой группы антибиотиков»,— говорится в сообщении управления.

После получения результатов исследования управление Россельхознадзора направило производителю и владельцу продукции письма с требованием изъять партию яиц из оборота. В сообщениях ведомства указывается, что производитель продукции — ООО «Даниловская птицефабрика». В отношении птицефабрики готовится проверка.

Алла Чижова