Спрос на складскую недвижимость в Петербурге и Ленобласти снизился на 62% за полгода

Объем сделок по аренде и продаже складской недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 62% — до 138,6 тыс. кв. м против 361,2 тыс. кв. м годом ранее. Такие данные приводит Bright Rich | CORFAC International.

Снижение спроса в Петербурге оказалось более заметным, чем в Москве и Московской области, где объем сделок снизился на 39% — до 790,2 тыс. кв. м. В регионах падение составило 64%.

По словам аналитиков, компании перешли к более осторожной модели развития и чаще принимают решения исходя из текущих потребностей, а не долгосрочных планов. Петербургский рынок при этом оказался более зависим от крупных арендаторов и реализации отдельных крупных проектов.

Всего по России спрос на складские площади в январе-июне 2026 года снизился на 47% и составил около 1 млн кв. м против 1,9 млн кв. м годом ранее.

В структуре российского спроса на складскую недвижимость на Москву и Московскую область приходится 76,1%, Петербург и Ленобласть занимают 13,4%, остальные регионы — 10,5%. В прошлом году доля Северо-Запада была выше и составляла 18,3%.

Карина Дроздецкая