Петербургские депутаты прилетели в Китай

Делегация Законодательного собрания Санкт-Петербурга во главе со спикером парламента Александром Бельским 24 июля прибыла в Китай. В рамках командировки парламентарии запланировали ряд встреч в Шанхае и Пекине. Кроме господина Бельского, в КНР отправились депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также супруга председателя ЗакСа Виктория Бельская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поездка началась с посещения Генконсульства России в Шанхае

Фото: Александр Бельский в Telegram Поездка началась с посещения Генконсульства России в Шанхае

Фото: Александр Бельский в Telegram

Рабочая поездка началась с посещения Генерального консульства России в Шанхае. Там депутатов принял консул-советник Павел Внуков. С господином Внуковым парламентарии обсудили направления российско-китайского сотрудничества и планы на ближайшие дни: встречи с представителями органов власти и знакомство с местными практиками городского управления.

Это уже вторая зарубежная поездка спикера Бельского с начала лета. В середине июня он вместе с депутатами Павлом Крупником и Валерием Гарнецом провел несколько дней в Индонезии.

В последний раз петербургские депутаты посещали КНР с официальным визитом весной 2025 года. Тогда парламентарии приняли участие в открытии информационно-деловых центров Санкт-Петербурга в Наньнине и Циндао.

Константин Леньков