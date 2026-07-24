Запасной план

На российском топливном рынке растет интерес к альтернативным решениям для транспорта и техники. При этом переход на электрокары и гибриды отнюдь не является панацеей и зачастую сопряжен с объективными ограничениями. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо оценить потребности бизнеса и сравнить все возможные варианты, отметил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Говоря о перспективах электрического транспорта, эксперты часто замечают, что его внедрение в регионах должно сопровождаться созданием соответствующей зарядной инфраструктуры. За последние три года «Балтийский лизинг» заключил почти 300 договоров по проектам с транспортом на альтернативных видах топлива и модернизацией производственного оборудования.

Сбалансировать ценовое предложение помогает государственное субсидирование. На автомобили российской сборки (например, EVOLUTE, VOYAH и UMO) распространяется программа льготного лизинга от Минпромторга, оператором которой является «Балтийский лизинг». Уверенное положение в этой нише сохраняют и китайские производители, предлагающие большое количество гибких, партнерских решений.

«Проблема с инфраструктурой, по нашим прогнозам, потребует еще нескольких лет активной проработки. И скорее всего, в некоторых регионах ей придется догонять спрос. Мы в “Балтийском лизинге” активно поддерживаем этот тренд, финансируя установку зарядных станций во всех регионах нашего присутствия — от Калининграда до Дальнего Востока. Водители видят в электрокарах все больше преимуществ: динамика, отсутствие шума, экологичность, безопасность, низкие расходы на обслуживание»,— заявил Антон Сапожков.

На данный момент более доступное для регионов решение — перевод транспорта и техники на газ, отмечают в «Балтийском лизинге». Компания фиксирует объективный рост интереса клиентов к программе для газобаллонного оборудования (ГБО). В рамках данной программы возможно под ключ перевести транспортное средство на природный газ с субсидией до 70% и поддержкой от топливных операторов. Как правило, установка ГБО окупается примерно за 6–12 месяцев, если автомобиль эксплуатируется довольно активно, и позволяет вдвое снизить затраты на топливо. При этом важно правильно подобрать оборудование. Для современных автомобилей с непосредственным впрыском рекомендуются системы пятого или шестого поколения. Они позволяют сохранить мощность двигателя, снижают расход топлива и помогают избежать лишней нагрузки на мотор.

На российском рынке представлены два основных вида газомоторного топлива: пропан-бутан и метан. Первый укрепляет позиции в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей. Широкая сеть заправочных станций делает его доступным в любом регионе. Метан — это выбор крупного бизнеса. Он показывает максимальную экономическую эффективность на больших расстояниях и при серьезных нагрузках и становится первоклассной альтернативой для седельных тягачей, сельскохозяйственной техники, автобусов, коммунальной и горнодобывающей техники.

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ООО «Балтийский лизинг»