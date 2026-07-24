Ленобласть откроет информационно-деловой центр в индийском Мумбаи

Власти Ленинградской области представили региональному бизнесу проект информационно-делового центра, который планируют открыть в Мумбаи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Площадка должна обеспечить постоянное присутствие Ленобласти в деловой столице Индии, помочь предпринимателям сопровождать экспортные и импортные проекты, а также получать консультации по работе на индийском рынке.

Официальный запуск центра запланирован на сентябрь 2026 года в Нью-Дели в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Индия» перед саммитом БРИКС.

В регионе отметили, что создание площадки станет одним из шагов по развитию делового сотрудничества Ленинградской области с Индией.

Карина Дроздецкая