Гостиничный рынок Петербурга замедлил рост в первом полугодии 2026 года

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга сохраняет положительную динамику, однако темпы роста замедлились на фоне охлаждения экономики и снижения туристического потока. Такие данные приводит Becar Asset Management по итогам первого полугодия 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Темпы роста замедлились на фоне охлаждения экономики и снижения туристического потока

Фото: «Гранд Отель Мойка 22» Темпы роста замедлились на фоне охлаждения экономики и снижения туристического потока

Фото: «Гранд Отель Мойка 22»

По данным аналитиков, номерной фонд отелей категорий 3–5 звезд достиг 37,5 тыс. номеров в 420 гостиницах, что на 2% больше, чем годом ранее. За полгода в городе открылись четыре новых отеля на 500 номеров, среди них Lahta Towers 4* на 302 номера и Miles Avenue Apart 4* на 86 номеров.

Половина предложения приходится на отели 4*, еще 40% занимают гостиницы категории 3*, на 5* приходится 10% рынка. Доля российских гостиничных операторов выросла до 50% предложения.

Средний тариф в отелях Петербурга за первое полугодие составил 6,7 тыс. рублей за ночь, что на 3% выше показателя прошлого года. Наибольший рост цен пришелся на второй квартал — в период майских праздников, ПМЭФ, «Алых парусов» и сезона белых ночей.

При этом загрузка гостиниц немного снизилась и составила 61% против 63% годом ранее. В Becar Asset Management отмечают, что спрос замедлился после активного роста в 2023–2024 годах: туристы стали чаще выбирать более доступные варианты размещения и квартиры.

Вместе с тем доходы коллективных средств размещения Петербурга продолжают расти. За первые шесть месяцев 2026 года они составили 36,4 млрд рублей, что на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Карина Дроздецкая