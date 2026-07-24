X5 Group опровергла сообщения о пожаре на складе в Уткиной Заводи после атаки БПЛА

Склад X5 Group в промзоне Уткина Заводь в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме и не получил повреждений после атаки беспилотников. Информация о пожаре на объекте не соответствует действительности, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании.

«Информация не соответствует действительности. Объект не пострадал и продолжит работать в штатном режиме»,— заявили в компании, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Склад X5 расположен в комплексе MLP «Уткина Заводь» в Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти, рядом с границей Петербурга. В июле 2026 года компания расширила арендуемую площадь на 5 тыс. кв. м — до 25 тыс. кв. м. Распределительный центр обслуживает преимущественно магазины «Пятерочка» и «Чижик». Общая площадь складского комплекса класса А составляет 210 тыс. кв. м.

В ночь на 24 июля Петербург и Ленинградскую область атаковали БПЛА. В результате попаданий произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района и были повреждены объекты в Петербурге. СМИ также распространяли информацию о возможных повреждениях склада X5 Group.

Карина Дроздецкая