После атаки беспилотников в Петербурге ухудшилось качество воздуха

После утренней атаки беспилотников в Санкт-Петербурге ухудшилось качество воздуха. По данным сервиса AccuWeather, индекс качества воздуха (AQI) достиг 83 пунктов, что соответствует категории «плохой».

По оценке сервиса, воздух сейчас небезопасен для людей с повышенной чувствительностью. При появлении затрудненного дыхания или раздражения горла рекомендуется сократить время пребывания на улице.

Наибольшее влияние на качество воздуха оказывают мелкодисперсные частицы PM2.5. Их концентрация составляет 25 мкг/м, что также оценивается как «плохой» уровень. Кроме того, повышена концентрация диоксида азота (NO), показатель которого достиг 60, что может увеличить риск респираторных заболеваний и вызвать кашель или затрудненное дыхание.

Утром 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников. В результате были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе складской комплекс Wildberries в Новосаратовке и логистический комплекс Wildberries на Московском шоссе в Шушарах.

Карина Дроздецкая