Пулково принял и отправил около 60 рейсов после атаки БПЛА

Пулково продолжает работать по обновленному расписанию после снятия ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пулково продолжают работу по стабилизации расписания и обслуживанию пассажиров

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ В Пулково продолжают работу по стабилизации расписания и обслуживанию пассажиров

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

С момента возобновления работы аэропорт принял и отправил порядка 60 рейсов. Кроме того, в Пулково прибыли семь воздушных судов, ранее направленных на запасные аэродромы.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково ввели в ночь на 24 июля. Впервые об этом сообщили около 02:30, а спустя несколько минут аэропорт полностью приостановил прием и отправку рейсов. Уже около шести часов утра ограничения были сняты, после чего воздушная гавань возобновила работу.

В аэропорту отметили, что команда Пулково продолжает работу по стабилизации расписания и обслуживанию пассажиров.

Карина Дроздецкая